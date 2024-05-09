اعلام العدو: “إسرائيل” بدأت تفقد شيئاً فشيئاً قوتها في الشمال امام انجازات نصر الله – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2024 - 10:28

اعلام العدو: “إسرائيل” بدأت تفقد شيئاً فشيئاً قوتها في الشمال امام انجازات نصر الله

منذ 16 mins 9 May، 2024
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