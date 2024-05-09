الجبهة الثانية| الإستعراض الإعلامي لإجتياح معبر رفح: صورة “الكيان” المأزومة

بعد 3 اشهر من التلويح والتهديد باجتياح الإحتلال لرفح، أقدم الأخير على الدخول برياً الى شرق هذه المدينة المكتظة والتي تحوي على اكثر من مليون نازح غزي، في وقت كان يلوح فيه في الأفق اتفاق وقف إطلاق النار أعلنت المقاومة الفلسطينية موافقتها عليه.

هكذا، أنذر الإحتلال سكان هذه البقعة بالإخلاء وسط انعدام اي سبيل للعيش خارجها. النقطة الأبرز في الإجتياح البري الجزئي إن صح التعبير، الإستعراض الإعلامي الإسرائيلي لقواته في هذا الإجتياح.

هذا ما ظهر تحديداً على خط معبر رفح او ما يسمى بمحور فيلاديلفي أو فيلادلفيا. النقطة الجغرافية الأبرز التي أراد الإحتلال الوصول اليها، وتوثيق هذه اللحظات عبر رفع العلم الإسرائيلي، وزرع الكاميرات على متون الدبابات العسكرية لتظهير صورة “انتصار” وهمية للإحتلال عبر القول بأن من يصل الى هذه النقطة يستطيع حكم غزة!.

المصدر: موقع المنار