مواجهات بين عائلات الاسرى الصهاينة وعناصر شرطة العدو الاسرائيلي خلال تظاهرة في تل ابيب تطالب بصفقة تبادل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2024 - 01:16

مواجهات بين عائلات الاسرى الصهاينة وعناصر شرطة العدو الاسرائيلي خلال تظاهرة في تل ابيب تطالب بصفقة تبادل

منذ 1 ساعة 8 May، 2024
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