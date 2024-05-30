أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لبيانات مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط ترقب الأسواق لأحدث بيانات لمخزونات النفط الخام الأمريكية في وقت تعزز فيه المؤشرات على قوة الاقتصاد الأمريكي توقعات بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول، بما يشكل ضربة محتملة للطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.1% ليجري تداولها عند 83.52 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات أو ما يعادل 0.04% إلى 79.19 دولار بحلول الساعة 0046 بتوقيت جرينتش.

ونقلت مصادر في السوق، امس الأربعاء، عن بيانات لمعهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

المصدر: رويترز