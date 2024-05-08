مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا إحدى المنظومات الفنية المستحدثة في موقع ‏العاصي بمحلّقة هجومية إنقضاضيّة “درون” وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2024 - 20:22

مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا إحدى المنظومات الفنية المستحدثة في موقع ‏العاصي بمحلّقة هجومية إنقضاضيّة “درون” وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها

منذ 1 ساعة 8 May، 2024
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