إغلاق المجال الجوي فوق مدينة إيطالية

أغلقت السلطات الايطالية المجال الجوي فوق مدينة بولزانو(شمال ايطاليا) حيث اندلع حريق كبير في منطقة بياني الصناعية.

وأفادت مصادر محلية عن “اندلاع حريق كبير في مصنع ألبيترونيك الرائد عالميا في محطات شحن السيارات الكهربائية، وذلك في مدينة بولزانو”، وأشارت إلى أن “فرق الإطفاء في بولزانو والمنطقة المحيطة بها يعملون على إطفاء الحريق”.

وقالت المصادر “اندلعت النيران قرابة الساعة التاسعة صباحا بحسب التوقيت المحلي في المنطقة الصناعية، وقد أوصت السلطات السكان بإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة وإيقاف تشغيل أنظمة التكييف وتجنب الأنشطة الخارجية”.

المصدر: روسيا اليوم