‫المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: العثور على مقبرة جماعية  ‫ثالثة في مجمع الشفاء الطبي وانتشال 49 شهيدا منها  – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 8 2024 - 16:52

‫المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: العثور على مقبرة جماعية  ‫ثالثة في مجمع الشفاء الطبي وانتشال 49 شهيدا منها 

منذ 2 ساعة 8 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة