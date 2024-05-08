الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: أي وجود لجهات غير فلسطينية في معبر رفح، سنتعامل معه أنه وجود لقوة احتلال وستكون هدفاً مشروع للمقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2024 - 11:08

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: أي وجود لجهات غير فلسطينية في معبر رفح، سنتعامل معه أنه وجود لقوة احتلال وستكون هدفاً مشروع للمقاومة

منذ 1 ساعة 8 May، 2024
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