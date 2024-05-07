مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارتين بالصواريخ استهدفتا الحي الجنوبي في مدينة الخيام و أطراف كفرحمام – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 16:58
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارتين بالصواريخ استهدفتا الحي الجنوبي في مدينة الخيام و أطراف كفرحمام
منذ 10 mins
7 May، 2024
عاجل
الخيام
كفرحمام
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