ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الأمطار الغزيرة في جنوب البرازيل إلى 78 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 6 2024 - 06:20

ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الأمطار الغزيرة في جنوب البرازيل إلى 78

منذ 60 mins 6 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة