قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2024 - 02:38
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم
منذ 2 ساعة
6 May، 2024
عاجل
الاحتلال الاسرائيلي
الضفة الغربية
طولكرم
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