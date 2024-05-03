المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا ظهر اليوم هدفا حيويا في بئر السبع بصواريخ الأرقب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 3 2024 - 00:46

المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا ظهر اليوم هدفا حيويا في بئر السبع بصواريخ الأرقب

منذ 38 mins 3 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة