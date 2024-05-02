نادي الأسير الفلسطيني: 18 شهيدا ارتقوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته جراء جرائم التعذيب والجرائم الطبية وسياسة التجويع بعد السابع من أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2024 - 23:14

نادي الأسير الفلسطيني: 18 شهيدا ارتقوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته جراء جرائم التعذيب والجرائم الطبية وسياسة التجويع بعد السابع من أكتوبر

منذ 35 mins 2 May، 2024
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