اسماعيل هنية يهاتف وزير المخابرات المصرية: وفد حماس سيصل إلى مصر بأقرب وقت

أجرى رئيس حركة حماس إسماعيل هنية اتصالاً هاتفياً مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل بشأن مفاوضات وقف العدوان على شعبنا، حيث ثمن رئيس الحركة الدور الذي تقوم به مصر، وأكد على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف إطلاق النار.

وخلال الاتصال ،أكد رئيس الحركة للوزير عباس كامل على قدوم وفد الحركة للمفاوضات لمصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات الجارية بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا ويوقف العدوان.

وأفادت تقارير إعلامية مصرية بإحراز “تقدم إيجابي” في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق على هدنة في قطاع غزة وسط اتصالات مكثفة تجريها القاهرة.

وأعلنت حركة “حماس” السبت الماضي، تسلمها الرد الإسرائيلي على موقفها الذي سلم للوسيطين المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل، مشيرة إلى أنها “ستقوم بدراسة هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها”.

المصدر: مواقع