إعلام العدو: التقارير الأولية تفيد عن إصابة مستوطن بطلق ناري في بئر السبع ويجري التحقق من الخلفية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2024 - 15:34

إعلام العدو: التقارير الأولية تفيد عن إصابة مستوطن بطلق ناري في بئر السبع ويجري التحقق من الخلفية

منذ 51 mins 30 April، 2024
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