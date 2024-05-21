إعلام العدو: لقد زاد حزب الله من استخدام الطائرات بدون طيار المسلحة والانتحارية والتي يهاجم بها قوات الجيش والمواقع الحساسة ومع ذلك لا يزال سلاح الجو “الإسرائيلي” يواجه صعوبة في اعتراضها فهي تتحرك بسرعة بطيئة وتتجنب الرادارات وتعرف نقاط الضعف – موقع قناة المنار – لبنان
إعلام العدو: لقد زاد حزب الله من استخدام الطائرات بدون طيار المسلحة والانتحارية والتي يهاجم بها قوات الجيش والمواقع الحساسة ومع ذلك لا يزال سلاح الجو “الإسرائيلي” يواجه صعوبة في اعتراضها فهي تتحرك بسرعة بطيئة وتتجنب الرادارات وتعرف نقاط الضعف