قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة جحر الديك شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2024 - 11:44

قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة جحر الديك شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 29 April، 2024
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