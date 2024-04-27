كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: استهدفنا تمركزاً لجنود وآليات العدو في منطقة شراب العسل شرقي خانيونس برشقة صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2024 - 15:50

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: استهدفنا تمركزاً لجنود وآليات العدو في منطقة شراب العسل شرقي خانيونس برشقة صاروخية

منذ 39 mins 27 April، 2024
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