إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في شوميرا بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2024 - 20:08
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المفوض الأممي لحقوق الإنسان: معظم ضحايا القصف "الإسرائيلي" على غزة في الأيام القليلة الماضية هم نساء وأطفال
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شركة غوغل تطرد 50 موظفا بسبب احتجاجهم على صفقة مع الكيان الصهيوني وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في شوميرا بالجليل الغربي
منذ 56 mins
23 April، 2024
عاجل
شوميرا
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