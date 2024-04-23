اكد الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي خلال لقائه مع قائد الجيش الباكستاني أن إيران وباكستان قادرتان على تحقيق السلام والاستقرار للشعبين والمنطقة من خلال تعزيز التعاون بين القوات المسلحة فيهما.

جاء ذلك في تصريح للرئيس له خلال لقائه في مقر اقامته في اسلام آباد الجنرال “سيد عاصم منير”، قائد الجيش الباكستاني.

وتركزت مناقشات الطرفين على القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة السلام الإقليمي والاستقرار وأمن الحدود. واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والعمل معًا من أجل الاستقرار الإقليمي والازدهار الاقتصادي.

وأكد السيد رئيسي أيضًا: ان إيران وباكستان قادرتان على تحقيق السلام والاستقرار للشعبين والمنطقة من خلال تعزيز التعاون بين القوات المسلحة فيهما.ووصف قائد الجيش الباكستاني الحدود الإيرانية الباكستانية بأنها “حدود سلام وصداقة” وشدد على ضرورة تحسين التنسيق على طول الحدود المشتركة لمنع الإرهابيين من تعريض العلاقات الأخوية طويلة الأمد بين البلدين الجارين للخطر.

المصدر: وكالة فارس