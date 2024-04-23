إعلام العدو: اشتعال النيران في مستودع بمستوطنة سديروت جراء إصابته بشظايا صاروخ أطلق من قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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الخارجية الاميركية: لا نريد إجلاء الفلسطينيين من رفح الا اذا كان ذلك للعودة الى منازلهم
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جوزيب بوريل: الكارثة الانسانية مستمرة للفلسطينيين ولن يكون هناك استقرار في المنطقة طالما الحرب مستمرة في غزة
كتائب القسام: مجاهدونا تمكنوا من قنص جندي صهيوني في بيت حانون شمال قطاع غزة
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
إعلام العدو: اشتعال النيران في مستودع بمستوطنة سديروت جراء إصابته بشظايا صاروخ أطلق من قطاع غزة
منذ 39 mins
23 April، 2024
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