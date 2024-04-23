طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات في شارع 10 جنوب حي الزيتون شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2024 - 10:58

طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات في شارع 10 جنوب حي الزيتون شرق مدينة غزة

منذ 1 ساعة 23 April، 2024
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