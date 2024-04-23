المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الأطفال خاصة المواليد الجدد وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر تأثرًا بهذه الكارثة الصحية وغالبية سكان غزة يضطرون إلى استخدام مياه ملوثة غير صالحة للشرب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2024 - 04:50

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الأطفال خاصة المواليد الجدد وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر تأثرًا بهذه الكارثة الصحية وغالبية سكان غزة يضطرون إلى استخدام مياه ملوثة غير صالحة للشرب

منذ 23 mins 23 April، 2024
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