دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 22-04-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 11:20 استهداف ‏التجهيزات التجسسية مقابل قرية الوزاني بالأسلحة المناسبة وتحقيق اصابات مباشرة.

2- الساعة 16:45 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 07:00 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية.

2- الساعة 10:25 استهداف تموضع ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالقذائف المدفعية.

3- الساعة 18:55 استهداف مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في ‏قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في صريفا ‏والعديسة ورب ثلاثين.

المصدر: موقع المنار