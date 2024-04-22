مئتا يومٍ من الفشلِ والمكابرة،حتى بدأَ عِقدُ الحكمِ الصهيوني بالانفراطِ من قلبِ الجيشِ ومركزِ القرار..

رئيسُ الاستخباراتِ في الجيشِ العبري اهارون حاليفا قدمَ استقالتَه، مقدماً صفعةً لقيادتيهِ السياسيةِ والعسكرية..

فشلٌ في تنفيذِ المُهمة، وفشلٌ في عمليةِ طوفان الاقصى، بَرّرا لحاليفا الخطوةَ كما حَمَلَ بيانُ استقالتِه، التي لم تَجعل لرئيسِ الاركانِ هرتسي هليفي مجالاً لردِّها..

هي اُولى الخطواتِ التي فَتحت فجوةً كبيرةً في الهرمينِ العسكري والسياسي كما اشار الخبراءُ والمحللون الصهاينة، الذين فَتحوا عَدّاداً للاستقالاتِ التي سرعانَ ما ثَبَّتَ مسارَها قائدُ القيادةِ المركزيةِ في الجيشِ الصهيوني الذي اعلنَ نيتَه الاستقالةَ بحلولِ ايلولَ المقبل..

حلَّ الخرابُ داخلَ القيادةِ العسكريةِ بسقوطِ احدى اعلى الرتبِ الاستخباراتية، فاهتزت الارضُ السياسيةُ تحتَ الحكومةِ واعمدتِها المتخلخلة، وبدأت المطالباتُ بان تنسحبَ الخطوةُ على كبارِ القادةِ العسكريين والسياسيين..

فالفشلُ الذي تحدثَ عنه حاليفا يَعُمُ مختلفَ المستوياتِ العسكريةِ والسياسية، الذين اَفقدوا الكيانَ العبريَ منظومةَ الردعِ التي انهارت مقابلَ المقاومةِ وايران. فالمسؤولُ عن انهيارِ الردعِ الصهيوني هو حكومةُ بنيامين نتنياهو كما قالت الوزيرةُ السابقةُ اياليت شاكيد، والمسؤولُ عن انهيارِ الانذارِ والحمايةِ هو الجيشُ – كما اضافت..

فخلَصَت الايامُ المئتانِ الى صمودٍ فلسطينيٍّ اسطوريٍّ واسنادٍ من رفاقِ البندقيةِ وابناءِ القضيةِ مؤثّرٍ وحقيقي، وقوةِ ردعٍ ايرانيٍّ فاعلٍ وتغييريٍّ للمعادلاتِ على مساحةِ الاحداثِ وميادينِ النزال..

حتى باتت قناعةُ النخبِ والمستوطنين انَ كيانَهم ذاهبٌ الى الخرابِ الثالث، ولن تنفعَه الملياراتُ الاميركيةُ ولا العراضاتُ العسكرية، كما اشار اهالي الاسرى الصهاينة لدى حماس، العالقونَ عندَ وعودِ الخيبةِ لحكومةِ نتنياهو..

حكومةٌ أنَّى تلفتَت اَصابتها الخيبات، وجديدُها ساحةُ الضفةِ التي باتت ميدانَ نزالٍ، وما عمليةُ الدهسِ في القدسِ الا مِثالا..

اما اسقاطُ فخرِ الصناعةِ الصهيونيةِ الاميركية – هرمز – للمرةِ الخامسةِ من سماءِ لبنانَ فتأكيدٌ اضافيٌ انَ المقاومةَ قادرةٌ على زيادةِ الوجعِ الاسرائيلي وتطويقِه بالمعادلات، لتبقى المعادلةُ التي لن يستطيعَ ان يُبدِّلَها شيءٌ انَ المقاومةَ مستمرةٌ باسنادِ غزةَ حتى انتصارِها القادمِ لا محالة، وانَ العدوَ لن يستطيعَ تحقيقَ أيِ انجازٍ مهما أطالَ أمدَ الحربِ كما اكدَ نائبُ الامينِ العامّ لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.

المصدر: قناة المنار