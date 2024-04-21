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April 21 2024 - 03:12

بالفيديو | قصف مدفعي عنيف يستهدف دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 21 April، 2024
غارات عنيفة على غزة ليلا
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

شن الاحتلال الاسرائيلي حملة من القصف المدفعي العنيف استهدفت دير البلح وسط قطاع غزة.

المصدر: وكالات

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