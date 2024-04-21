‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة (8:50) من مساء يوم السبت آلية ‏عسكرية من نوع “هامر” للعدو الإسرائيلي في مستوطنة نطوعة بصاروخ موجه فأصابوها إصابةً ‏مباشرة مما أدى إلى تدميرها – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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April 21 2024 - 00:02

‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة (8:50) من مساء يوم السبت آلية ‏عسكرية من نوع “هامر” للعدو الإسرائيلي في مستوطنة نطوعة بصاروخ موجه فأصابوها إصابةً ‏مباشرة مما أدى إلى تدميرها

منذ 1 ساعة 20 April، 2024
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