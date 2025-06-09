هروب جماعي من المنازل واستغاثات.. زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب كولومبيا

اهتزت العاصمة الكولومبية “بوغوتا” بشدة، إثر تعرضها لزلزال قوي، بلغت شدته 6.3 درجات بحسب ما أفاد المعهد الجيولوجي الأمريكي لرصد الزلازل.

وقال المعهد الأمريكي، إن “الزلزال وقع في الساعة 9:08 بالتوقيت المحلي قرب مدينة باراتيبوينو في وسط كولومبيا، على بعد نحو 170 كيلومترا شرق بوغوتا”.

واهتزت المباني في “بوجوتا” وأطلقت صفارات الإنذار في أنحائها وسارع الناس إلى الشوارع، فيما تجمع عشرات الناس في الحدائق وخارج المباني، وكان الآباء يحاولون تهدئة الأطفال الخائفين، يبحث آخرون عن حيوانات أليفة هربت.

هذا ووقع الزلزال وسط كولومبيا في منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع. وفي عام 1999، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات المنطقة، على مقربة من أنسيرمانويفو، وأودى بما يقرب من 1200 شخص.

المصدر: مواقع