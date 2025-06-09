محلقتان معاديتان تلقيان قنبلتين في منطقتي رأس الناقورة ورامية ولا اصابات

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته اليومية للسيادة اللبنانية، حيث أفاد مراسلنا أن طائرة استطلاع إسرائيلية معادية ألقت، ظهر اليوم الإثنين قنبلة في منطقة رأس الناقورة، تبعتها غارة مماثلة بمسيرة على بلدة رامية في قضاء بنت جبيل.

وفي السياق، أطلق جنود العدو الإسرائيلي المتمركزون في موقع الحمامص المستحدث داخل الأراضي اللبنانية، النار باتجاه الأراضي الزراعية في سهل الخيام.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصعيد ميداني متواصل، إذ شهد يوم الأحد استهدافًا مباشرًا من طائرة مسيّرة إسرائيلية لدراجة نارية على طريق عام الشهابية – كفردونين، ما أدى إلى استشهاد مواطن وسقوط عدد من الجرحى.

كما أطلقت قوات الاحتلال مساء الأحد النار من موقع الراهب باتجاه أطراف بلدة عيْتا الشعب الحدودية، دون تسجيل إصابات.

وتتزامن هذه التطورات مع تداعيات العدوان الجوي الواسع الذي شنّه الاحتلال مؤخرا على الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي أدى إلى تدمير تسعة مبانٍ بالكامل، وفق إحصاء أولي أجرته لجنة إعادة الإعمار في بيروت، بالإضافة إلى تضرر 71 مبنى آخر و50 سيارة، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بـ177 مؤسسة سكنية وتجارية، وتشريد مئات العائلات.

وتُعد هذه الاعتداءات خرقًا فاضحًا للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية، في ظل صمت دولي مريب وتجاهل مستمر من المؤسسات الأممية المعنية.

المصدر: موقع المنار