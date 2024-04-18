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April 18 2024 - 02:56

وزير الخارجية التركي: نتنياهو يحاول دفع المنطقة إلى الحرب للبقاء في السلطة

منذ 34 mins 18 April، 2024
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
تركيا - عربي وإقليمي

اتّهمت تركيا على لسان وزير خارجيتها، رئيس وزراء كيان الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه يريد دفع الشرق الأوسط إلى الحرب “من أجل البقاء في السلطة”.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، أعقب مباحثاتهما في الدوحة أمس الأربعاء، قال هاكان فيدان “من الواضح أن نتنياهو يحاول دفع المنطقة إلى الحرب للبقاء في السلطة”، محذراً من وجود تهديدا مستمر من توسّع الحرب في المنطقة.

وأوضح الوزير التركي في هذا السياق، أنّ بلاده “ستكثّف جهودها من أجل وضع حد لهذه الحرب.

ولفت فيدان الى أنّه تحدث في الدوحة الأربعاء مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية وقادة سياسيين آخرين في الحركة، في مسائل مختلفة أبرزها المحادثات بشأن وقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن يزور هنية تركيا نهاية الأسبوع الحالي، حيث سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ويبحث معه الجهود الرامية لوقف اطلاق النار في قطاع غزّة.

المصدر: وكالة يونيوز

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