شهداء وجرحى بقصف صهيوني شرق مدينة رفح جنوب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2024 - 23:52
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سلطات الاحتلال تصدر تنبيهاً لجميع المستوطنات على بعد 4 كلم من الحدود مع لبنان بتجنب التجمعات في الأماكن غير المحمية
المقاومة ترد على إعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية وتستهدف وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة
المقاومة تستهدف ثكنة زبدين في مزارع شبعا بصواريخ "فلق" والتجهيزات التجسسية في موقع الرمثا بالأسلحة المناسبة
194 يوماً على العدوان الصهيوني على غزة المدعوم من أمريكا ودول أوروبية وسط تفاقم الكارثة وارتكاب المزيد من المجازر
مسيرات حاشدة في مناطق الضفة الغربية إحياء لليوم الوطني للأسير الفلسطيني أكدت على توحيد الجهود لتحرير المعتقلين
ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين إلى نحو 12 ألف بزيادة قدرها نحو 7 آلاف منذ 7 اكتوبر من دون حسبان أسرى غزة
نتنياهو لوزيري خارجية بريطانيا وألمانيا: نشكر أصدقاءنا على نصائحهم لكننا سنتخذ قراراتنا بأنفسنا للدفاع عن دولتنا
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية يزور تركيا ويلتقي وزير الخارجية وبحث في تطورات العدوان الصهيوني على غزة
وزير الخارجية التركي: نتنياهو يحاول جر المنطقة للحرب كي يبقى في الحكم وعلى من قدم الدعم له إعادة النظر في موقفه
قاآني لهنية: أبناؤكم وأحفادكم ينضمون إلى الذين جعلوا فلسطين أقرب إلى النصر ونبهوا العالم من سبات أدخلتهم فيه الصهيونية
شهداء وجرحى بقصف صهيوني شرق مدينة رفح جنوب غزة
منذ 40 mins
17 April، 2024
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