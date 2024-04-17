القناة 14 العبرية حول الهجوم في عرب العرامشة: نحن نتحدث عن حادثة خطيرة جدا ناتجة عن إصابة بمسيرة دقيقة حزب الله عرف الى اين يرسلها ونجح في إيقاع عدد من الإصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2024 - 17:46

القناة 14 العبرية حول الهجوم في عرب العرامشة: نحن نتحدث عن حادثة خطيرة جدا ناتجة عن إصابة بمسيرة دقيقة حزب الله عرف الى اين يرسلها ونجح في إيقاع عدد من الإصابات

منذ 30 mins 17 April، 2024
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