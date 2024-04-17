إعلام العدو : نفذت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله هجوماً على مركز في عرامشة ما أدى إلى إصابة سقوط 7 إصابات ولم يتم إطلاق أي إنذار ولم تتم أي محاولة اعتراض – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2024 - 14:42

إعلام العدو : نفذت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله هجوماً على مركز في عرامشة ما أدى إلى إصابة سقوط 7 إصابات ولم يتم إطلاق أي إنذار ولم تتم أي محاولة اعتراض

منذ 21 mins 17 April، 2024
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