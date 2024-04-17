مراسل المنار : قصفٌ مدفعيٌ و فوسفوري صهيوني يستهدف اطراف علما الشعب والضهيرة بعد حدث نوعي شهده القطاع الغربي تمثل بإستهداف احد المباني في عرب العرامشة يتحصن فيه جنود الاحتلال ما أدى إلى وقوع إصابات اكيدة في صفوف العدو يتم نقلهم عبر مروحيات معادية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2024 - 14:44

مراسل المنار : قصفٌ مدفعيٌ و فوسفوري صهيوني يستهدف اطراف علما الشعب والضهيرة بعد حدث نوعي شهده القطاع الغربي تمثل بإستهداف احد المباني في عرب العرامشة يتحصن فيه جنود الاحتلال ما أدى إلى وقوع إصابات اكيدة في صفوف العدو يتم نقلهم عبر مروحيات معادية

منذ 46 mins 17 April، 2024
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