انكمش الاقتصاد “الإسرائيلي” في الربع الرابع من 2023 بوتيرة أعلى من التقديرات الأولية، في ظل العدوان على قطاع غزة.

وقال مكتب الإحصاء الصهيوني، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 20.7% على أساس سنوي، من تقديرات سابقة بانكماش بنسبة 19.4%.

وأضاف مكتب الإحصاء، أن “الاقتصاد الإسرائيلي تراجع بشكل مباشر بسبب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، كما أن بنية الناتج المحلي الإجمالي تغيرت بسبب الاستدعاء الكبير لقوات الاحتياط، ونقص القوى العاملة في صناعة البناء، وفي ظل تكاليف إجلاء سكان”.

ويواصل الجيش الصهيوني منذ 7 أكتوبر الماضي شن حرب مدمرة على قطاع غزة مستهدفا المدنيين ما خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

المصدر: روسيا اليوم