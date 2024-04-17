الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: قواتنا المسلحة داعمة لأمن البلاد ويمكن لدول المنطقة الاتكاء على قدراتنا العسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2024 - 08:38

الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: قواتنا المسلحة داعمة لأمن البلاد ويمكن لدول المنطقة الاتكاء على قدراتنا العسكرية

منذ 11 mins 17 April، 2024
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