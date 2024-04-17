إستشهاد 7 فلسطينيين بينهم أطفال جراء قصف الاحتلال منزلا بمخيم يبنا برفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2024 - 08:38

إستشهاد 7 فلسطينيين بينهم أطفال جراء قصف الاحتلال منزلا بمخيم يبنا برفح جنوب قطاع غزة

منذ 22 mins 17 April، 2024
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