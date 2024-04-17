ازداد حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل الى شمال قطاع غزة بعد أشهر من انقطاعها والذي تسبب بارتفاع أسار السلع وشحها في الأسواق.

وأدى دخول المساعدات بكميات كبيرة نسبيا الى مناطق شمال القطاع، وتدخل السلطات المحلية التباعة لحكومة حماس لضبط الأسعار، الى انخفاض كبير بالأسعار وتوفر البضائع في السوق.

وقال محمد كحلول أحد سكان معسكر جباليا إن “الأسعار كانت في بداية الحرب مرتفعة للغاية إلا أنها انخفضت في الآونة الأخيرة، مشيرا الى أن سعر كيلو الطماطم كان بـ 130 شيكل والآن أضحى بـ10 فقط.”

وتابع كحلول أنه “اليوم لا يتوفر المال لدى المواطنين بعد مرور 6 أشهر من العدوان من أجل شراء كيلو الطماطم، داعيا الدول العربية والإسلامية للتدخل لإنقاذ غزة”.

وعلى الرغم من سماح الاحتلال بزيادة كمية المساعدات الى شمال قطاع غزة، إلا أن الأهالي لا يزالون يعانون من أوضاع وظروف صعبة للغاية، مثل الشح في المياه وخطر القصف، بالإضافة الى الأمراض جراء انتشار الجثث في الشوارع وتحت الأنقاض وانهيار البنى التحتية للصرف الصحي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة والذي أدى الى استشهاد أكثر من 33 الف شخص معظمهم من النساء والأطفال.

المصدر: وكالة يونيوز