الدفاع المدني في غزة: انتشال 15 جثمانًا لمواطنين قتلهم الاحتلال من بينهم أطفال في مناطق متفرقة في خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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الدفاع المدني في غزة: انتشال 15 جثمانًا لمواطنين قتلهم الاحتلال من بينهم أطفال في مناطق متفرقة في خانيونس
منذ 39 mins
16 April، 2024
عاجل
الدفاع المدني في غزة
خانيونس
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