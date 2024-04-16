الدفاع المدني في غزة: انتشال 15 جثمانًا لمواطنين قتلهم  ‫الاحتلال من بينهم أطفال في مناطق متفرقة في خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2024 - 11:18

الدفاع المدني في غزة: انتشال 15 جثمانًا لمواطنين قتلهم  ‫الاحتلال من بينهم أطفال في مناطق متفرقة في خانيونس

منذ 39 mins 16 April، 2024
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