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April 16 2024 - 08:14

وفاة أكبر توأمين ملتصقين في العالم

منذ 10 mins 16 April، 2024
Twins Pennsilvania
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

توفى أكبر توأمين ملتصقين فى العالم عن عمر 62 عاما، وبحسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فإن لورى وجورج شابيل ولدا عام 1961 فى بنسلفانيا بجمجمتين مندمجتين جزئيا، ويشتركان فى أوعية دموية حيوية و30 % من دماغهما.
وتوفى التوأمان فى مستشفى جامعة بنسلفانيا وفقا لنعى على الإنترنت، بينما لا يزال سبب الوفاة مجهولا، وتحدى التوأمان شابيل كل التوقعات الطبية التى قالت إنهما لن يعيشا بعد سن الثلاثين، وتمكنا من العيش حياتين منفصلتين رغم ارتباطهما جسديا.
وأظهرت لقطات للتوأمين كيف دفعت لوري، التى كانت سليمة الجسد، جورج، الذى كان يعانى حالة تعرف باسم السنسنة المشقوقة، على كرسى متحرك.
وعاش التوأمان فى شقة من غرفتى نوم بولاية بنسلفانيا، وكانا قادرين على ممارسة هوايات منفصلة.
وفى فيلم وثائقى عام 1997، عندما سئل جورج عما إذا كانا يرغبان فى الانفصال قال: “قطعا لا. نظريتى هى: لماذا نصلح ما لم ينكسر؟”
وترك لورى وجورج وراءهما والدهما و6 أشقاء والعديد من أبناء إخوتهم، و”عائلة ممتدة” من الأصدقاء، وفقا للنعى.

المصدر: مواقع ووكالات

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