الاحتلال يشن غارة على منطقة الحكر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2024 - 03:30

الاحتلال يشن غارة على منطقة الحكر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 16 mins 16 April، 2024
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