شهداء وجرحى إثر غارة للاحتلال قرب مسجد التوبة في جباليا شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2024 - 03:30

شهداء وجرحى إثر غارة للاحتلال قرب مسجد التوبة في جباليا شمالي قطاع غزة

منذ 17 mins 16 April، 2024
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