دبابات الاحتلال تحاصر مدرسة مهدية الشوا التي تؤوي نازحين في بيت حانون شمال قطاع غزة وتطلق النار عليهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 16 2024 - 01:54

دبابات الاحتلال تحاصر مدرسة مهدية الشوا التي تؤوي نازحين في بيت حانون شمال قطاع غزة وتطلق النار عليهم

منذ 45 mins 16 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة