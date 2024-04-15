منذ بداية الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الحدودية في جنوب لبنان، تراجعت الدولة عن اداء واجباتها تجاه المواطنين او تنفيذ اية خطة طوارئ لدعم السكان الصامدين او تأمين احتياجات النازحين ورمت بكلّ الأعباء على عاتق البلديّات لتواجه هذه الحرب من دون ميزانيّات وصناديق ماليّة وتمويليّة. تراجع الدولة الى الخلف دفع بلديّات الخطّ الأماميّ إلى رفع الجهوزيّة ضمن الإمكانيّات المتوافرة، حيث شكلت لجان نزوح لمتابعة احتياجات النازحين ولجان معنية بدعم الصامدين بالتعاون الجمعيات الخيرية والعمل الاجتماعي في حزب الله وحركة امل ومؤسسات المياه والكهرباء والصليب الاحمر.

في حلقة من الخط الساخن بعنوان ” العمل البلدي في القرى الحدودية الجنوبية: صامدون لخدمة اهلنا” اكد السيد علي طاهر ياسين – رئيس اتحاد بلديات جبل عامل حضور البلديات في قرى المواجهة لإسناد اهلها، وتحدث عن مختلف الخدمات التي يتم تقديمها (رعاية صحية – تموين – استشفاء ..) وتوقف عند التعاون مع مؤسسات الدولة لتصليح الاعطال واستمرار تقديم الخدمات الحياتية الاساسية وقد شارك الدكتور وسيم ضاهر مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عبر اتصال هاتفي ليؤكد على المتابعة الحثيثة لتأمين مقومات صمود اهل القرى الحدودية عبر تأمين المياه وتصليح الاعطال وتنفيذ مشاريع ضرورية رغم ظروف الحرب، كما اكد بدوره السيد قاسم بزي مدير مشروع شركة مراد للكهرباء على اهمية التعاون مع البلديات لتأمين خدمات الطاقة.

وختم السيد علي طاهر ياسين الحلقة بالتأكيد انه لو خدمنا اهلنا بأشفار العيون سنبقى مقصرين بحقهم..

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المصدر: موقع المنار