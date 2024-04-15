أطلقت الصين القمر الاصطناعي (تياندو تو) المزود بخزان مصنع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لاختبارات تكنولوجيا الاتصالات والملاحة.

ونقلت وكالة شينخوا عن الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء قولها: إن “نظام الدفع البارد وفر في القمر “تياندو تو” التحكم عالي الدقة في الوضع المداري للقمر الاصطناعي أثناء وجوده في المدار ما يمثل أول تطبيق ناجح لنظام الدفع الصغير بالهواء البارد للأمونيا السائلة في مجال استكشاف الفضاء العميق”.

وأضافت: إن “الخزان يعد عنصراً هاماً في أنظمة الدفع للأقمار الصناعية وبوصفه أحد عناصر الضغط لا يتطلب دقة عالية في التشكيل وعدم التسريب فحسب، بل أيضاً أداء جيد ضد التهالك ما يسمح بتعبئة الوقود وتفريغه بشكل متكرر”.

المصدر: وكالة سانا