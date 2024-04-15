مندوب إيران في الأمم المتحدة: نطالب مجلس الأمن بتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لردع إسرائيل ووقف جرائمها بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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مندوب إيران في الأمم المتحدة: نطالب مجلس الأمن بتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لردع إسرائيل ووقف جرائمها بغزة
منذ 1 ساعة
15 April، 2024
عاجل
الامم المتحدة
ايران
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