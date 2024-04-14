صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية : أصابت الصواريخ الإيرانية قاعدة “نفاطيم” الجوية في النقب وهي القاعدة التي تتمركز بداخلها طائرات F-35 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2024 - 13:26

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية : أصابت الصواريخ الإيرانية قاعدة “نفاطيم” الجوية في النقب وهي القاعدة التي تتمركز بداخلها طائرات F-35

منذ 23 mins 14 April، 2024
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