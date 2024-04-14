وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع الى 33729 شهيداً 76371 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 14 2024 - 13:24

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع الى 33729 شهيداً 76371 جريحاً

منذ 1 ساعة 14 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة