الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: قواتنا لقنت العدو درساً واي مغامرة جديدة ستقابل برد فعل قوي واكثر حزماً – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2024 - 13:24

الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: قواتنا لقنت العدو درساً واي مغامرة جديدة ستقابل برد فعل قوي واكثر حزماً

منذ 2 ساعة 14 April، 2024
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