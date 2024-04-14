مصادر فلسطينية: شهيد في اعتداءات المستوطنين الصهاينة على قرية بيتين شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2024 - 11:12

مصادر فلسطينية: شهيد في اعتداءات المستوطنين الصهاينة على قرية بيتين شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة

منذ 17 mins 14 April، 2024
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